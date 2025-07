Carles Pérez azzannato ai genitali da un cane | l' ex Roma è grave

Bruttissima disavventura per Carles Pérez, esterno d'attacco spagnolo. L'ex Roma (in giallorosso dal gennaio 2020 all'estate 2022), oggi all'Aris Salonicco in prestito dal Celta Vigo, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso da un cane ai genitali. Secondo quanto riportato dai greci di PrimeSport e quanto confermato dal sito del quotidiano spagnolo AS, Perez stava passeggiando con il suo cane, quando, un secondo cane li avrebbe aggrediti. Il giocatore, nel tentativo di difendere il suo animale, sarebbe stato morso. L'incidente ha causato ferite nella zona genitale del calciatore, i medici hanno valutato le sue condizioni e, ha sottolineato As, dopo un primo esame sarebbe tornato a casa e, al momento, non è previsto un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carles Pérez azzannato ai genitali da un cane: l'ex Roma è grave

