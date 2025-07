Caritas Ambrosiana Due direttori da settembre | Una laica e un sacerdote

Dal primo settembre e per i prossimi tre anni la Caritas Ambrosiana avrà due nuovi direttori: Erica Tossani (prima donna a ricoprire questo incarico in cinquant’anni di storia) e don Paolo Selmi raccoglieranno il testimone da Luciano Gualzetti. L’arcivescovo Mario Delpini ha appena firmato il decreto: "Mossi dall’urgenza di imparare sempre più e meglio a lavorare insieme desideriamo affidare, in solido, la responsabilità della Caritas Ambrosiana alla figura di un presbitero e a quella di un laico", si legge nel documento. Entrambi al momento ricoprono già il ruolo di vicedirettori. Erica Tossani, 44 anni, è originaria di Bologna ed è laureata in Scienze internazionali e diplomatiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

