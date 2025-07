Carife il 10 agosto Amici sotto le stelle

La notte di San Lorenzo si accende di emozioni con “Amici sotto le stelle”, l’evento in programma il 10 agosto a partire dalle ore 20:00 presso Piazzale Grotte, in Via Campanile Antico. Una serata pensata per unire divertimento, buona musica e spirito di comunità.Si comincia con l’apertura dello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: amici - agosto - sotto - stelle

Delitto Garlasco, Sempio e la cerchia di amici: l’indagine riparte dal 13 agosto 2007 - (Adnkronos) – Chi c'era a Garlasco il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi veniva uccisa, con un'arma sconosciuta, nella sua villetta di via Pascoli? A chi può aver aperto, in pigiama, la porta di casa? E che legame poteva o può ancora avere con Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, indagato per l'omicidio in […]

Delitto Garlasco, Sempio e la cerchia di amici: l’indagine riparte dal 13 agosto 2007 - (Adnkronos) – Chi c’era a Garlasco il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi veniva uccisa, con un’arma sconosciuta, nella sua villetta di via Pascoli? A chi può aver aperto, in pigiama, la porta di casa? E che legame poteva o può ancora avere con Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, indagato per l’omicidio in concorso della ventiseienne? Sono le domande che si pone la Procura di Pavia che, su input della difesa di Alberto Stasi – l’allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto -, ha portato i carabinieri a indagare nuovamente su un caso risolto.

Gli amici di Sempio (non indagati), gli alibi del 13 agosto 2007 e il racconto agli inquirenti. Ecco i ragazzi della “comitiva” di Garlasco - Garlasco (Pavia), 22 luglio 2025 – Tutti classe 1988, diventati amici sui banchi e nei campetti di calcio, cresciuti in paese.

MUSICA & PARTY - FESTA DELLA BIRRA ? 1-2-3 Agosto Tre notti di musica e vibrazioni sotto le stelle Venerdì 1 – diretta live con @radioalbaofficial ? Sabato 2 – DJ set con @itsncl Domenica 3 – chiudiamo col botto: Da Fonz DJ Set Porta amici, s Vai su Facebook

Carife, il 10 agosto “Amici sotto le stelle”; Cinema sotto le stelle 7 agosto; Ad un pelo dalle stelle: evento dedicato agli amici a 4 zampe a Castelbuono di Bevagna.

Cena Stellata 2025, magia sotto il cielo d'agosto - nic nella natura per un'esperienza unica da vivere ed osservare il cielo stellato nelle notti delle stelle cadenti a La Verna ... Segnala lanazione.it

Lirica sotto le stelle: la ‘Turandot’ incanta Bra per una notte d’estate - Venerdì 1° agosto, l’imperdibile appuntamento con Opera in Piazza: un allestimento spettacolare e musica dal vivo Un cielo di stelle, una piazza che si trasforma in teatro, e una principessa enigmati ... Secondo msn.com