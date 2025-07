Prosegue in questa calda estate il viaggio di monitoraggio dell’organizzazione “Nessuno tocchi Caino” all’interno delle carceri italiane. Un’iniziativa che si svolge in un periodo particolarmente critico per la vita dietro le sbarre, segnato da condizioni aggravate dal caldo, dalla carenza di personale e dal persistente sovraffollamento, che colpisce non solo i detenuti, ma anche chi . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Carceri, estate e sovraffollamento: il viaggio di “Nessuno tocchi Caino”