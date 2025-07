Carcere il portavoce dei garanti | Sovraffollamento e suicidi dignità non negoziabile

"Come portavoce della Conferenza nazionale dei garanti voglio dirvi che nella giornata di oggi, in quasi tutte le carceri italiane dove sono presenti i garanti, ci sono manifestazioni per attirare l'attenzione della politica sul sovraffollamento, sui suicidi. Ieri sera si è suicidato un italiano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: garanti - portavoce - sovraffollamento - suicidi

Campania. L’emergenza nelle carceri: anche in dieci in una cella con temperature a 40 gradi di Paolo Popoli La Repubblica, 2 luglio 2025 Sono duemila i detenuti in più in Campania, con record a Poggioreale. Cinque i suicidi registrati dall’inizio di quest’ann Vai su Facebook

Carcere, il portavoce dei garanti: Sovraffollamento e suicidi, dignità non negoziabile; Ciambriello: Nei provvedimenti governativi non c’è alcuna misura deflattiva contro il sovraffollamento; Mobilitazione dei Garanti territoriali il 30 luglio in tutta Italia.

Garanti, al carcere di Potenza sovraffollamento del 150% - su 105 posti regolamentari, con un tasso di sovraffollamento che si aggira intorno al 150% nonostante ... Da msn.com

Giornata di mobilitazione contro il sovraffollamento - Dopo l'appello del presidente Mattarella, la Conferenza dei Garanti territoriali rilancia l'appello per chiedere di intervenire sulla situazione sempre più grave ... Secondo rainews.it