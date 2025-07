carabinieri e avis uniti per favorire le donazioni di sangue

Firenze, 30 luglio 2025 – Una giornata di visite per valutare l'idoneitĂ alla donazione del sangue. E' quella che si è svolta ieri all'UnitĂ di Raccolta Ais all’ ospedale Piero Palagi di Firenze ha visto coinvolti i soci dell'associazione Pianeta Sindacale Carabinieri Psc Assieme. L'iniziativa, promossa da Avis Comunale Firenze e Avis Regionale Toscana, si inserisce nell'ambito dell'accordo firmato tra Psc Assieme e Avis per la promozione delle donazioni di sangue e plasma. Alla giornata di solidarietĂ hanno partecipato il presidente di Avis Firenze Luigi Conte, la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze, il segretario generale regionale vicario di Psc Assieme Sabino Tempesta, il segretario regionale di Psc Assieme Luca Tusoni e il Psc team manager Giuseppe Colasanto: molti soci dell'associazione hanno effettuato le visite di idoneitĂ , primo passo necessario per diventare diventare donatori di sangue e plasma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

