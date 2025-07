CAPPUCCINIANA, stasera alle 21 riflettori puntati sul calcio con il premio “ricci“. claudia cella condurrà l’evento. Nel giardino dei frati si parlerà di sport con Adreazzoli, Moggi, Cappelletti Rossi e Fratini.

Si parlerà di sport, nello specifico di calcio, questa sera nel “giardino dei frati“. La Cappucciniana esce per una notte fuori dal solco classico della sua rassegna culturale estiva con un appuntamento centrato sul pallone ma ugualmente molto interessante anche per la bontà degli interlocutori chiamati sul palco. L’evento, denominato 1° Premio Orlando Ricci, è l’occasione innanzitutto per ricordare un calciatore massese del lontano passato ma il cui nome è rimasto sulla bocca di tutti e che si è perpetuato nel tempo anche grazie allo storico club bianconero a lui intitolato. Ma più che una semplice premiazione la serata sarà un vero e proprio incontro dibattito impreziosito dalla presenza di ospiti illustri legati a filo doppio allo sport più popolare del mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net