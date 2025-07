Caos voli nel Regno Unito | aerei in tilt per un guasto al sistema di controllo del traffico aereo

Un nuovo problema al sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito, seppur risolto in breve tempo, è destinato a far piombare in gravi disagi “centinaia di migliaia di persone” nel pieno delle vacanze estive. Un vero e proprio caos, a causa della congestione degli aeroporti londinesi, snodo del traffico mondiale, coinvolti nel “blackout” dei cieli per un non meglio precisato “guasto tecnico” che ha temporaneamente bloccato decolli e partenze nei maggiori scali britannici compresi Heathrow, Gatwick, Stansted e Luton. La coda di ritardi da smaltire e cancellazioni parziali è infatti inevitabile e il ritorno alla normalitĂ piena richiederĂ ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos voli nel Regno Unito: aerei in tilt per un guasto al sistema di controllo del traffico aereo

In questa notizia si parla di: traffico - caos - regno - unito

