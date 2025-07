Caos Treni Stefano Bandecchi risponde a Ferrovie dello Stato | I ritardi non devono essere la normalità Rivedere la delibera ART

Continuano le interlocuzioni tra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e Ferrovie dello Stato, sul tema del caos treni che sta riguardando il territorio ternano. Su sollecitazioni dei pendolari, Bandecchi aveva già mandato una prima lettera a Trenitalia chiedendo di ritardi e interruzioni delle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: bandecchi - caos - treni - stefano

Caos Treni, Stefano Bandecchi risponde a Ferrovie dello Stato: “I ritardi non devono essere la normalità. Rivedere la delibera ART”; 24 - Foto; Caos trasporti, Bandecchi chiede incontro urgente con Salvini e Meloni.

Caos trasporti, Bandecchi chiede incontro urgente con Salvini e Meloni - ? perentorio il presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, nella lettera inviata a Autorità dei Trasporti, ministero e presidenza del Consiglio. umbria24.it scrive

Bandecchi e Ferranti, non spostare i treni sulle linee lente - Regione Umbria Bandecchi e Ferranti, non spostare i treni sulle linee lente 'La Regione faccia la sua parte con Trenitalia' TERNI, 24 giugno 2025, 12:03 Redazione ANSA - Come scrive ansa.it