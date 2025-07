Caos nomine docenti | graduatorie errate in alcune regioni

La Uil Scuola Rua denuncia il caos per le immissioni in ruolo dei docenti, con graduatorie errate e procedure annullate in diverse regioni. La situazione genera gravi disagi e una doppia penalizzazione per i precari. Il sindacato ha chiesto un intervento urgente al Ministero per sanare le criticitĂ e tutelare i lavoratori. Errori e ritardi . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Nave (M5S): “Il governo Meloni ha tradito la scuola pubblica, tagli e caos tra docenti e ATA. Asili nido ridimensionati, priorità alle armi” - “La verità è una: il governo Meloni ha tradito la scuola pubblica”. Con queste parole il senatore del Movimento 5 Stelle, Luigi Nave, ha aperto il suo intervento in aula, denunciando una situazione che definisce “un disastro annunciato” per il sistema scolastico.

Scuola, percorsi per l’abilitazione dei docenti in ritardo, caos negli atenei: “Rischiamo di perdere il lavoro” - I docenti che devono completare i percorsi abilitanti necessari all'insegnamento si trovano nel caos.

Percorsi abilitanti, è caos: ritardi, costi e disservizi mettono a rischio il futuro dei docenti - In tutta Italia, migliaia di docenti stanno vivendo una situazione di grande difficoltà a causa dei ritardi e delle disorganizzazioni nei percorsi abilitanti all’insegnamento.

