Caos negli aeroporti britannici voli in tilt per un guasto tecnico | disagi per centinaia di migliaia di passeggeri Cosa è successo

Mattinata di caos negli aeroporti britannici, dove un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo ha temporaneamente fermato tutti i voli in partenza dal Regno Unito. L’allarme è stato diffuso dal Nats (National Air Traffic Services), l’ente responsabile della gestione del traffico nei cieli britannici, dopo che diversi scali avevano segnalato problemi con i decolli. A essere coinvolti sono stati tutti i principali aeroporti del Paese, tra cui Heathrow, Gatwick, Stansted e Luton a Londra, ma anche Manchester, Edimburgo, Liverpool e Birmingham. Migliaia di passeggeri bloccati. La natura precisa del guasto non è stata resa nota, ma il blocco delle operazioni ha avuto un impatto immediato e diffuso, con migliaia di passeggeri fermi nelle sale d’attesa, code ai check-in e voli in partenza bloccati sulle piste. 🔗 Leggi su Open.online

