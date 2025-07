Caos immissioni in ruolo docenti D’Aprile Uil Scuola scrive al Ministero | Graduatorie sbagliate e procedure annullate Oltre al danno la beffa

"È un copione che si ripete e che peggiora di anno in anno. Sta prevalendo la logica dell’approssimazione che sta generando gravi disagi per centinaia di lavoratrici e lavoratori della scuola con errori, ritardi, mancate verifiche e assenza totale di programmazione" a denunciarlo è con una nota il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nave (M5S): “Il governo Meloni ha tradito la scuola pubblica, tagli e caos tra docenti e ATA. Asili nido ridimensionati, priorità alle armi” - “La verità è una: il governo Meloni ha tradito la scuola pubblica”. Con queste parole il senatore del Movimento 5 Stelle, Luigi Nave, ha aperto il suo intervento in aula, denunciando una situazione che definisce “un disastro annunciato” per il sistema scolastico.

Scuola, percorsi per l’abilitazione dei docenti in ritardo, caos negli atenei: “Rischiamo di perdere il lavoro” - I docenti che devono completare i percorsi abilitanti necessari all'insegnamento si trovano nel caos.

Immissioni in ruolo, è caos: l’Ufficio scolastico regionale annulla le scelte L’Ufficio scolastico regionale ha annullato la scelta delle province per un errore tecnico. La Cisl Scuola denuncia disagi per migliaia di docenti. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #n Vai su Facebook

Manzi, 'caos immissioni in ruolo, Valditara chiarisca' - Manzi, 'caos immissioni in ruolo, Valditara chiarisca' Responsabile Pd scuola, interrogazione su annullamenti nomine ANCONA, 05 settembre 2024, 13:34 Redazione ANSA - Segnala ansa.it

Assunzioni docenti 25/26, è caos. Parente (Uil Scuola) parla di rompicapo che rischia di bloccare tutto - Da qualche giorno in Lombardia è partita, come nel resto di tutta Italia, la procedura informatizzata per le immissioni in ruolo per i docenti di ogni ordine e grado di istruzione. Secondo tecnicadellascuola.it