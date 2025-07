Cantiere Hera Intervento da 750mila euro

ProseguirĂ per circa un mese il cantiere avviato questa settimana da Hera in via Santa Liberata. A renderlo noto è la stessa multiutility, che ha aggiunto come questa iniziativa sia propedeutica alla realizzazione di una interconnessione con gli acquedotti di Vignola e Castelvetro. "Si tratta – commentano da Hera - di un intervento molto importante, che ha l’obiettivo di assicurare a tutto il territorio la necessaria fornitura d’acqua, anche in periodi siccitosi, eliminando rischi localizzati di carenze. L’intervento complessivo di interconnessione prevede un investimento di 750.000 euro, finanziato con fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere Hera. Intervento da 750mila euro

