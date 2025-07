Cantiere a Sesto Imolese La scuola prende forma | Pronta all’inizio del 2026

Si avvicinano al traguardo i lavori per la costruzione della nuova scuola di Sesto Imolese. Ieri mattina sopralluogo al cantiere del sindaco Marco Panieri e degli assessori Pierangelo Raffini (Lavori pubblici) e Gianna Gambetti (Scuola). Presenti anche i rappresentanti dell’azienda incaricata di portare avanti la realizzazione dell’opera, i tecnici di Area Blu e del Comune, per un confronto operativo su tempistiche e prossime fasi dell’intervento. Stando a quanto riferito dal Municipio al termine del sopralluogo, il cantiere "procede secondo cronoprogramma" ed è destinato a concludersi "all’inizio del 2026". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

