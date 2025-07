Cantante molestata durante il proprio concerto decide di terminare l' esibizione in topless | Non ha nulla di sessuale

Ha deciso di cantare sul palco con il seno scoperto in segno di ribellione dopo essere stata palpeggiata: protagonista del gesto la cantante francese Rebecca Baby, voce della band "Lulu Van Trapp", che sui social ha raccontato l'accaduto.Durante l'esibizione di sabato 26 luglio al festival "Cri. 🔗 Leggi su Today.it

La cantante della band Lulu Van Trapp, Rebecca Baby, è stata palpeggiata da un uomo mentre durante un festival nella frazione di Menthières, a Chézery-Forens, si esibiva in mezzo al pubblico. Un'aggressione sessuale rapida e violenta, come l'ha descritta Vai su Facebook

