Canottaggio weekend di grande sport a Linz | oltre 400 atleti alla Coupe de la Jeunesse

Dal 2 al 3 agosto la storica manifestazione Under 19 di canottaggio riunisce 16 nazioni europee sul bacino di Ottensheim. L’Italia cerca il tris dopo i successi del 2011 e 2021. È tutto pronto sul bacino austriaco di Ottensheim per l’edizione 2025 della Coupe de la Jeunesse, una delle competizioni più attese del calendario giovanile europeo di canottaggio. L’evento Under 19, che vede la partecipazione di 16 nazioni del Vecchio Continente, porterà in gara oltre 400 atleti suddivisi in 123 equipaggi, pronti a contendersi il prestigioso trofeo continentale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

