Canoa Polo. ’Turin International’. Gli estensi chiudono al quarto posto.

Nella suggestiva cornice dei Murazzi del Po, cuore pulsante della Torino fluviale, si è svolta la prima edizione del "Turin International Cup" (TIC), torneo internazionale di Canoa Polo organizzato dal prestigioso Circolo sportivo "Amici del Fiume". Un evento riconosciuto dalla ICF (International Canoe Federation) che ha visto la partecipazione di squadre di altissimo livello, tra cui team di Champions League e formazioni di Serie A1 provenienti da diversi paesi. Tra le protagoniste di questa due giorni intensa e spettacolare c'è stato anche il Canoa Club Ferrara Polo, che ha chiuso al quarto posto assoluto, confermandosi una realtĂ solida e promettente del panorama italiano.

