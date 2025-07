Cani da trasferire scatta la guerra col Comune

Verso il trasferimento di 37 cani, molti dei quali malati o morsicatori, affidati al Comune di Jesi (e ospitati al rifugio Mojano di Moie) al canile gestito dall’associazione Impronte Odv di Senigallia, i volontari dell’attuale gestione lanciano l’appello: aiutateci ad adottarli e avviano la raccolta fondi. Una sorta di braccio di ferro con il Comune nato con la determina comunale del 22 luglio scorso, con cui è stato affidato il servizio di ricovero all’associazione "Impronte Odv" di Senigallia per l’anno 20252026. Un cambio di gestione che ha tenuto fuori "I miei amici animali Odv", storica realtĂ che da anni segue i cani del territorio nel rifugio "Il Mojano" di Moie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cani da trasferire, scatta la guerra col Comune

