Coinvolto network europeo di 750 pazienti in 8 Paesi per migliorare terapia forme aggressive Roma, 30 lug. (Adnkronos Salute) - Nel tumore alla mammella triplo negativo, una significativa riduzione della dose del paclitaxel, un farmaco cardine nella chemioterapia neoadiuvante, è associata a u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cancro seno, studio guidato da Ire Roma dimostra valore Ia e dati real world

Laura Pausini «firma» le bambole solidali Baby Pelones destinate a finanziare la sala giochi dei bambini malati di cancro del Policlinico Gemelli di Roma - L'artista, unica ambassador italiana, ha creato insieme alla figlia Paola uno dei foulard più iconici indossati dalle bambole senza capelli, create dalla Fondazione Juegaterapia, quale simbolo della lotta contro il cancro.

baby pelones di fondazione juegaterapia, le bambole senza capelli, simbolo della lotta contro il cancro infantile tornano in italia con laura pausini per sostenere il progetto “crearium” al gemelli di roma - Dopo aver collaborato nel 2019 con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, le Baby Pelones, le bambole senza capelli, simbolo della lotta contro il cancro della Fondazione Juegaterapia tornano in Italia questa volta per l’Ospedale Gemelli di Roma con un nuovo progetto sempre in collaborazione.

Arrestata a Roma la santona che usava 'Marie', l'intelligenza artificiale che prometteva di curare il cancro - Usava l'intelligenza artificiale con la promessa di curare il cancro. Carla Stagno, una 55enne e una condanna definitiva sulle spalle, è stata arrestata a Ostia dalla polizia di Stato.

Cancro al seno, nuovo studio rivela come bloccare le metastasi dal primo stadio. «Cambiamento radicale» - In Italia il tumore al seno è la neoplasia più frequente tra le donne, con circa 55. Segnala msn.com

Roche: ottiene ok Ue su nuovo trattamento contro il cancro al seno - Il gruppo farmaceutico svizzero Roche ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione nell'Unione Europea ... Da ilsole24ore.com