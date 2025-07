Cancro l’ultima speranza arriva da un nuovo vaccino Una svolta storica

Un gruppo di ricercatori dell’UniversitĂ della Florida ha pubblicato su Nature Biomedical Engineering  i risultati sorprendenti di uno studio pre-clinico su un vaccino a mRNA, che potrebbe diventare la base di un futuro vaccino universale contro il cancro. Il farmaco è stato messo a punto, appunto, utilizzando tecnologie a mRNA, sulla falsariga di quelle usate per i vaccini anti-Covid. Ovviamente, in questo caso cambia il bersaglio: non piĂą la proteina spike, responsabile dell’infezione da coronavirus, ma i meccanismi che fanno sì che il tumore riesca a “sfuggire” alle difese messe in campo dal nostro sistema immunitario. 🔗 Leggi su Panorama.it

