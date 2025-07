Canale Boccadifalco ordinanza del Comune per consentire i lavori | ecco come cambierà la viabilità

L'ufficio Traffico e Mobilità ha emesso un'ordinanza per consentire l’effettuazione dei lavori per l’eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco. È stata disposta la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori: in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Città e comuni limitrofi senz'acqua per 24ore, lavori sul canale potabile: la mappa dei disagi - Domani, martedì 13 maggio, rubinetti a secco in alcune zone di Catania e dei comuni limitrofi. La Sidra annuncia che per tutto il giorno sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città e parte dei.

Canale Mortillaro, consegnati i lavori di demolizione e ricostruzione del solaio di copertura - Il Comune ha consegnato questa mattina i lavori di demolizione e ricostruzione della copertura del canale Mortillaro, nel tratto compreso tra via Vanvitelli e viale Michelangelo.

Canale Boccadifalco, ordinanza del Comune per consentire i lavori: ecco come cambierà la viabilità ; Eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco mediante il loro coinvolgimento nella rete di valle – Emessa ordinanza valida dal 4 all'8 agosto

Palermo, lavori fognari nel canale Boccadifalco: modifiche al traffico - Per consentire i lavori di eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco – mediante il loro coinvolgimento nella rete di valle – ... newsicilia.it scrive