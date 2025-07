canada australia e altri paesi valutano di riconoscere lo stato della palestina

Un gruppo di Paesi occidentali, tra cui Canada, Australia, Finlandia, Portogallo, Nuova Zelanda, Andorra e San Marino, ha annunciato l’intenzione di considerare il riconoscimento dello Stato della Palestina in vista dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrĂ a New York il prossimo 9 settembre. La dichiarazione congiunta, riportata da Haaretz, è stata rilasciata durante la Conferenza per la promozione della soluzione a due Stati, guidata da Francia e Arabia Saudita. La notizia segue l’annuncio di martedì sera del primo ministro britannico Keir Starmer, che ha dichiarato che il Regno Unito è pronto a riconoscere ufficialmente la Palestina entro il vertice Onu, salvo che Israele non adotti «misure concrete» per porre fine al conflitto a Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

