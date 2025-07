Campi Bisenzio rompe con Israele | Stop alle relazioni con il governo

di Pier Francesco Nesti Fondamentalmente un atto politico, ma destinato sicuramente a fare discutere. E' di ieri, infatti, l'approvazione da parte della giunta di una delibera con cui "dispone l'interruzione di ogni forma di relazione istituzionale ed economica con i rappresentanti del Governo israeliano, nonché con enti e istituzioni direttamente riconducibili allo Stato di Israele, fino a quando non sarà ripristinato il rispetto del diritto internazionale". Una scelta che viene definita "chiara e coerente con i principi di pace, giustizia e solidarietà che da sempre guidano l'azione amministrativa del Comune di Campi".

Armi italiane ad Israele, governo in cortocircuito: "Le nostre munizioni non colpiscono civili"; dal 7 ottobre 2023 esportazioni per 4,3 mln€ - È stato l'esecutivo per bocca del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli ad ammetterlo, andando però in cortocircuito, in quanto ha sostenuto come si sia fatta una presunta valutazione affinché gli armamenti non potessero "essere utilizzati contro la popolazione civile" Il governo italiano

Su Gaza un governo temporaneo degli Stati Uniti: colloqui in corso con Israele. "Altri Paesi potrebbero partecipare" - Gli Stati Uniti e Israele stanno discutendo "al più alto livello" della possibilità di istituire un governo temporaneo guidato da Washington nel periodo post-bellico.

Discussioni USA-Israele su un governo temporaneo a Gaza post-guerra - Gli Stati Uniti e Israele hanno discusso 'al livello più alto' della possibilità che Washington guidi un governo temporaneo nel periodo successivo alla guerra nella Striscia di Gaza.

