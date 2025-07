Camogli vieta gli spuntini in strada scatta l’ordinanza come a Portofino

Dopo Portofino, tocca al borgo del Golfo Paradiso. Ordinanza del sindaco di Camogli: “Questione di decoro”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Camogli vieta gli spuntini in strada, scatta l’ordinanza come a Portofino

In questa notizia si parla di: camogli - ordinanza - portofino - vieta

COMUNICATO STAMPA “PORTOFINO. IL COMUNE PIÙ CHIC D'ITALIA MULTA I POVERI" AVVOCATO DI STRADA: "ECCO LA NOSTRA DIFFIDA" “Nel Comune più chic d’Italia è in vigore un’ordinanza che vieta qualsiasi tipo di richiesta di elemosina, anche Vai su Facebook

Camogli vieta gli spuntini in strada, scatta l’ordinanza come a Portofino; Portofino, il Comune più ricco d'Italia, vieta l'elemosina: «Noi un'oasi di tranquillità ». Le ordinanze in Liguria, da Santa Margherita a Camogli; Parco di Portofino, ancora chiusi il passo del Bacio e la via dei Tubi: riapriranno a settembre.

Camogli vieta gli spuntini in strada, scatta l’ordinanza come a Portofino - Ordinanza del sindaco di Camogli: “Questione di decoro” ... Secondo ilsecoloxix.it

Accattonaggio vietato a Portofino, arriva la diffida di Avvocato di strada : «Impedire ai poveri di chiedere aiuto è illegittimo» - Il testo dell’ordinanza, valida fino al 30 settembre, parla chiaro: è vietato chiedere l’elemosina. Da vanityfair.it