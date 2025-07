Camera di Commercio otto milioni per gli interventi sulle imprese

Il consiglio della Camera di commercio della Romagna ha approvato all’unanimità l’assestamento del bilancio preventivo 2025, che con una variazione di oltre 1,5 milioni, porta a 7 milioni 900 mila gli interventi economici a favore del sistema imprenditoriale delle province di Forlì-Cesena e Rimini. I principali aggiornamenti sul piano delle iniziative si sono concentrati sugli interventi diretti in favore delle imprese sotto forma di contributi, integrando di oltre un milione di euro la dotazione finanziaria del bando per favorire la doppia transizione di imprese associate di piccole e medie dimensioni, attive in diversi settori, arrivando a oltre due milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

