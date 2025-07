Cambio nome e genere per le persone transgender | il Comune di Torino introduce l' identità alias

A Torino, la giunta guidata dal sindaco Stefano Lo Russo ha approvato le linee guida per le identità alias. È un documento che regola la procedura che permette alle persone transgender di essere riconosciute con un genere diverso da quello assegnato alla nascita.Chi riguardaIn questo caso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: genere - persone - transgender - torino

Violenza di genere, Gino Cecchettin: “Chiedetevi che persone volete essere” - Gino Cecchettin, in collegamento da remoto durante la cerimonia finale del concorso “Emà ncipa-Ti!” in Regione Lombardia, è tornato sulla violenza di genere: “Io vi parlo da papà che non si rassegna che una storia sia finita per mano di altri.

Amici, oggi vi racconto un fumetto ispiraro alla storia di Betty D'Amico, la donna transgender di Trapani che è stata espulsa dall'Egitto solo per essere se stessa. Doveva essere una vacanza con la nipote diciottenne, un regalo per il suo compleanno. Invece all' Vai su Facebook

Nome scelto, non anagrafico: Torino introduce l’identità alias per biblioteche e lavoro; Approvate a Torino le linee guida per l'identità alias in Comune e nelle biblioteche; Torino Trans March 2024: non identità da spiegare ma dignità da rispettare.

Torino, identità alias per le procedure amministrative - Le persone transgender e non binarie potranno utilizzare il proprio nome di elezione nelle procedure amministrative, e nell'uso degli strumenti comunali, senza attendere l'iter legale di modifica anag ... Segnala lospiffero.com

Sime e Sie per la 'somatopausa' e le esigenze di persone transgender - La sessione moderata dal presidente Sigis Francesco Lombardo ha visto gli interventi di Jiska Ristori, psicologa e psicoterapeuta di Careggi, Firenze, sul tema dell’inquadramento psicologico delle ... Si legge su milanofinanza.it