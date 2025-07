Cambiano le regole per l’acqua potabile | cosa prevede il nuovo decreto

Un intervento normativo di ampio respiro che mira a rafforzare la sicurezza dell’acqua potabile in Italia mettendola in linea con gli standard europei più recenti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Cambiano le regole per l’acqua potabile: cosa prevede il nuovo decreto

Città e comuni limitrofi senz'acqua per 24ore, lavori sul canale potabile: la mappa dei disagi - Domani, martedì 13 maggio, rubinetti a secco in alcune zone di Catania e dei comuni limitrofi. La Sidra annuncia che per tutto il giorno sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città e parte dei.

Acqua di nuovo potabile dopo l'emergenza arsenico in mezza Viterbo - L’acqua delle zone servite dalla rete idrica centro Monte Jugo è tornata potabile. Il parametro arsenico – come comunicato dalla Asl di Viterbo con nota del 14-5-2025 (acquisita al protocollo generale del Comune di Viterbo in data odierna), all’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio, con.

Acqua, più tutele contro i Pfas: scattano le nuove regole; Criteri ambientali minimi (Cam), cambiano per servizi ristoro e acqua potabile; Acque potabili, qualità : più tutele contro i Pfas.

Acqua, più tutele contro i Pfas: scattano le nuove regole - Dal 19 luglio in vigore maggiori restrizioni sulla presenza delle sostanze perfluoroalchiliche nelle acque potabili e cambiano alcune regole per produrre i ... Riporta repubblica.it

Pfas, arriva il decreto per limitare le sostanze inquinanti nell'acqua ... - Il decreto legislativo 260, già approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo, introdurrà un limite alla presenza di Pfas nelle acque potabili di 4 molecole pari a 20 nanogrammi per litro. Si legge su ilmessaggero.it