Cambiano i requisiti per partecipare alle gare femminili di atletica | sarà obbligatorio il test SRY

Dal 1° settembre 2025 World Athletics impone alle atlete un test genetico obbligatorio per partecipare alle competizioni femminili d’élite. Scatta l’obbligo di verifica del gene SRY per stabilire il sesso biologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: partecipare - femminili - obbligatorio - test

Test genetico obbligatorio per le donne: World Athletics cambia le regole per l'ammissibilità ; Imane Khelif esclusa dall’Eindhoven Cup per il suo rifiuto di fare il test genetico sul sesso; Boxe, Federazione Internazionale introduce test di genere obbligatorio: out Imane Khelif.

Cambiano i requisiti per partecipare alle gare femminili di atletica: sarà obbligatorio il test SRY - Dal 1° settembre 2025 World Athletics impone alle atlete un test genetico obbligatorio per partecipare alle competizioni femminili d’élite ... Segnala fanpage.it