Cambia il turismo in Puglia Addio al tutto esaurito ma arrivano più stranieri

Meno italiani in vacanza e per meno giorni, più stranieri ma spalmati sui 12 mesi: crisi economica e stile di vita cambiano il turismo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Cambia il turismo in Puglia. Addio al tutto esaurito, ma arrivano più stranieri

In questa notizia si parla di: turismo - stranieri - cambia - puglia

Turismo in Italia: crescita degli alberghi di lusso e ritorno degli stranieri - Sono 32.194 gli alberghi italiani con un'offerta di poco più di 1 milione 68mila camere e di quasi 2 milioni 233 mila posti letto.

Turismo: Enit,840 mila stranieri in Italia per fiere e congressi - Nel 2024 l'Italia ha registrato un notevole incremento del turismo internazionale legato agli eventi professionali rispetto all'anno precedente: 340 mila viaggiatori stranieri giunti in Italia per partecipare a congressi (aumentati del +22,7%), mentre quelli arrivati per visitare fiere sono stati 500 mila, registrando una crescita del 18,3% rispetto al '23.

Turismo, i dati di Bari: +30% di pernottamenti in un anno. Più stranieri, italiani in calo - In un anno i pernottamenti a Bari sono stati il 30 per cento in più. Sono aumentati i turisti stranieri (soprattutto dalla Polonia) mentre si sono ridotti gli italiani.

Non si arresta il turismo in Puglia: in 5 mesi mezzo milione di presenze in più, crescono gli stranieri Vai su X

Turismo in Puglia: primo semestre 2025 da record, ma serve visione a lungo termine È un'estate da record per la Puglia: nei primi sei mesi del 2025 le... Vai su Facebook

Cambia il turismo in Puglia. Addio al tutto esaurito, ma arrivano più stranieri; Addio all'estate del tutto esaurito, italiani in calo: così cambia il turismo in Puglia. «Effetto della crisi del ceto medio»; Turismo in Puglia: primo semestre 2025 da record, ma serve visione a lungo termine.

Puglia: ecco il nuovo volto dell’Alta formazione per Turismo Arte e Cultura - Percorsi gratuiti e altamente specializzati che integrano AI, realtà aumentata e soft skills per formare i professionisti del futuro ... Scrive today.it