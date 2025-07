Calici di Stelle | dai borghi alle cantine è festa in tutta la Toscana

Tutto pronto anche in Toscana per l’appuntamento con Calici di Stelle, l'evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana che quest'anno si svolgerĂ con iniziative in numerosi borghi e nelle tante cantine del territorio nell’arco di tempo dal 25 luglio al 24 agosto. Un mese nel cuore delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

