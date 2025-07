Calciomercato Ternana Alfredo Donnarumma in uscita | gli scenari per il centravanti e per l' attacco rossoverde

Dopo quattro anni sembra ai titoli di coda l'avventura di Alfredo Donnarumma con la maglia della Ternana. L'attaccante ex Brescia, come raccolto dalla redazione di TerniToday, sta infatti trattando per la risoluzione contrattuale con la societĂ rossoverde e per lui dovrebbe aprirsi la possibilitĂ . 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ternana, novità di mercato: si lavora su Donnarumma, Maestrelli, Verna e Cuferri - Il mercato rossoverde si scalda: trattative aperte con Trapani e Juve Stabia. Si legge su ternananews.it

Donnarumma vicino al Trapani, Ternana interessata a un giovane talento - Classe 2003, Flavio Ciuferri è un attaccante esterno mancino che predilige agire sulla fascia destra, ma che all’occorrenza può essere impiegato anche da sottopunta o sull’out sinistro. Secondo ternananews.it