Calciomercato Roma il Trabzonspor prepara l’offerta per El Shaarawy

Con l’arrivo di agosto e la nuova stagione alle porte, la Roma accelera per completare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Dopo i quattro acquisti ufficiali e l’imminente arrivo di Ghilardi, atteso nelle prossime ore nella Capitale, la dirigenza lavora anche sul fronte delle cessioni. Oltre a Saud, conteso in Francia e al futuro incerto di Artem Dovbyk, si apre un nuovo capitolo: quello legato al futuro di Stephan El Shaarawy, con il Trabzonspor che prepara l’offerta per poter portare il “Faraone” in Super Lig già nelle prossime settimane. Trabzonspor pronto all’offerta: la Roma fissa il prezzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, il Trabzonspor prepara l’offerta per El Shaarawy

In questa notizia si parla di: roma - calciomercato - trabzonspor - prepara

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham - A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà .

Dzeko saluta la Roma: il messaggio su Instagram; Addio al Goteborg, nuova avventura per Hamsik; Calciomercato Lazio, Burak Yilmaz: arriva il nuovo bomber.

Battaglia dopo Coric, la Roma si prepara a cedere ... - Calciomercato.com - Cessioni ci saranno in ogni caso (occhio a Florenzi e Strootman, oltre ad Alisson), ma in numero. Segnala calciomercato.com

Roma, Under può tornare in Turchia | Calciomercato - Cengiz Under, attualmente al Leicester ma di proprietà della Roma, potrebbe tornare in Turchi a fine stagione. calciomercato.com scrive