Non c’è solo la Prima Squadra nei pensieri della Roma, che in questa finestra estiva di calciomercato si sta concentrando molto anche sul proprio settore giovanile. Sono diverse infatti le trattative riguardanti sia le possibili operazioni in entrata sia quelle in uscita, tra le quali si starebbero per concretizzare i prestiti di Mannini e Reale alla Juve Stabia. Un nuova fumata bianca si dovrebbe concretizzare anche per Riccardo Solbes, che sarebbe in procinto di trasferirsi all’Union Santa Fe. Percentuale del 10% sulla futura rivendita. Il difensore argentino era sbarcato nella Capitale nel corso dell’agosto del 2023, con la Roma che lo aveva acquistato dal Defensa Justicia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, il classe 2006 Solbes all’Union Santa Fe: i dettagli dell’operazione