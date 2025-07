Calciomercato Roma dal Chelsea l’ultima idea di Massara | concorrenza folta

Da qui fino alla conclusione del calciomercato, fissata per il prossimo 1° settembre alle ore 20, saranno giorni pieni di impegni per il direttore sportivo della Roma Massara, che avrà il compito di completare una rosa alla quale servono ulteriori rinforzi. Con Ghilardi in arrivo i giallorossi miglioreranno il proprio reparto arretrato, mentre in attacco sembrerebbe complicarsi la pista Echeverri. Per questo motivo il club capitolino si starebbe guardando intorno per non restare con un pugno di mosche in mano e l’ultima idea proverrebbe dal Chelsea. Marc Guiu si aggiunge alla lista della Roma. Stando infatti a quanto riportato dal quotidiano spagnolo SPORT, sul taccuino di Massara ci sarebbe anche Marc Guiu, per il quale i giallorossi avrebbero mostrato interesse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, dal Chelsea l’ultima idea di Massara: concorrenza folta

