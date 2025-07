Calciomercato Raiola su Balotelli | cambia il futuro in Serie A

Un nuovo intreccio per Mario Balotelli con le dichiarazioni del suo agente Raiola. Spunta una nuova destinazione per l’attaccante italiano: la svolta Saranno ore decisive per conoscere il futuro di Mario Balotelli. Il talentuoso attaccante italiano ha perso numerosi treni nella sua carriera, ma non ha ancora gettato la spugna. SuperMario vuole continuare ad essere protagonista in Europa con un progetto avvincente all’età di 35 anni: ecco la svolta dopo le parole del suo agente Enzo Raiola. – Lapresse – calciomercato.it  Una nuova avventura per Mario Balotelli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, Raiola su Balotelli: cambia il futuro in Serie A

In questa notizia si parla di: balotelli - raiola - calciomercato - cambia

Enzo Raiola, agente tra gli altri anche di Mario Balotelli, ha parlato così del suo assistito ? Italia? Difficile. E sul Torino dice... - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/l-agente-di-balotelli-difficile-che-torni-in-italia-genoa-non-ha-trovato-le-condizioni-ideali Vai su Facebook

Balotelli non si presenta al ritiro del Nizza e Raiola lo spinge verso Napoli; Balotelli-Genoa, l'agente Raiola: Mario non vede l'ora, cosa manca; Genoa, Raiola: Pinamonti vuole un club in Europa. La reazione dello studio di We Are.

Balotelli, l’ex Milan resta in Serie A? Enzo Raiola fa chiarezza sul futuro dell’attaccante - Balotelli, l’ex centravanti del Milan, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Genoa, deve ancora decidere il proprio futuro Mario Balotelli, l’attaccante dal talento indiscusso ma dal perc ... Come scrive milannews24.com

Ex Monza, l'agente Raiola sul futuro di Balotelli: 'Ecco dove ha molte richieste' - Dopo la non soddisfacente avventura al Genoa, l'ex attaccante del Monza Mario Balotelli sta cercando una nuova sistemazione. Si legge su monza-news.it