calciomercato pisa nzola obiettivo numero uno della squadra nerazzurra ecco la situazione attuale

Calciomercato Pisa: trattativa in corso per M'Bala Nzola, si discute sull'ingaggio Secondo Sestaportanotizie, il calciomercato Pisa entra nel vivo con una trattativa che potrebbe portare in nerazzurro un nome di grande esperienza e impatto offensivo: M'Bala Nzola. L'attaccante angolano, attualmente alla Fiorentina, è diventato l'obiettivo principale del club toscano per rinforzare il reparto avanzato in

Pisa: tra Serie A e calciomercato, focus su prestiti e riscatti - In un meraviglioso limbo tra la chiusura di una stagione che ha già portato in cassa il suo straordinario traguardo, e un futuro nuovo, radioso, tortuoso ma allo stesso tempo splendido.

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo per l’attacco. Antonio Sanabria è fortemente nel mirino della squadra nerazzurra Il calciomercato Pisa comincia a muovere i primi passi sul mercato in vista della prossima stagione, con un occhio puntato alla Serie A.

Calciomercato Pisa, la situazione nerazzurra in vista dell’estate. L’indiscrezione tra prestiti, riscatti e trattative - Calciomercato Pisa, la situazione nerazzurra tra prestiti, riscatti e possibili trattative in estate.

Calciomercato Pisa, Troilo, inserimento del Porto. Nzola in definizione, Aebischer si tratta per l'intesa. Poi Simeone e il mercato in uscita; Da Joao Felix in Arabia Saudita a Muller in Mls: tutte le notizie della giornata; Affaire Simeone, sono giorni decisivi. Per il Pisa è un weekend da bollino rosso.

Pisa, pressing per Nzola della Fiorentina: le ultime - Nelle scorse ore, stando a quanto rivelato da Sky Sport ci sarebbero stati nuovi contatti tra Pisa e Fiorentina per l'eventuale trasferimento in nerazzurro dell'attaccante angolano, reduce ...

