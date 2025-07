Calciomercato Percassi su Lookman | Atalanta decide i tempi Fiorentina quanti esuberi

Roma, 30 luglio 2025 - Inter e Atalanta continuano a trattare per Ademola Lookman. Alle dichiarazioni di Giuseppe Marotta ha in un certo senso risposto Antonio Percassi, che ha confermato come l'addio del calciatore avverrĂ in questa finestra di mercato: "Ademola da qualche tempo manifesta il suo desiderio di poter andare via, non è un segreto. In tutti i nostri ragionamenti, era un giocatore che quest’estate sarebbe dovuto partire, seguendo la filosofia del nostro club di una cessione all’anno. Il mercato porta sempre cose inaspettate, sapete bene cosa è successo con Retegui. Ieri ho visto Marotta, con cui abbiamo un grande rapporto d'amicizia oltre che professionale, in Lega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, Percassi su Lookman: "Atalanta decide i tempi". Fiorentina, quanti esuberi

In questa notizia si parla di: percassi - lookman - atalanta - calciomercato

