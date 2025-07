Calciomercato Parma Leoni nel mirino di due big Ecco la posizione attuale dei crociati

Calciomercato Parma: Leoni nel mirino di Inter e Juventus, i ducali fanno muro. La situazione Il calciomercato Parma si infiamma attorno a uno dei suoi gioielli piĂą preziosi: Giovanni Leoni. Il giovane difensore classe 2006, cresciuto calcisticamente nella Sampdoria e oggi elemento di punta del vivaio gialloblĂą, è finito al centro di un duello tra

Calciomercato Parma, quanto costa ad oggi Bernabé? I crociati pretendono quella cifra importante - Calciomercato Parma, Bernabé lascerà con grande probabilità i crociati a fine stagione. Gli emiliani alzano il muro, ma occhio in vista dell’estate Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il calciomercato Parma e quella che sarà la possibile cessione di Bernabé, inevitabile considerando la situazione (se […]

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - di Redazione Calciomercato Inter, la società nerazzurra ha messo gli occhi sull’attaccante del Parma Bonny: le ultime.

Calciomercato Parma, Suzuki dirà addio alla squadra? Quella big è pronta a far suo il portiere dei crociati - Calciomercato Parma, Suzuki potrebbe abbandonare la squadra crociata. Arriva anche una big del calcio tedesco Il calciomercato Parma si aggira intorno non soltanto su quello che sarà l’esito del campionato, ma anche sulle cessioni dei suoi gioiellini: su tutti il portiere Suzuki che sta facendo una stagione tutto sommato buona nonostante la posizione attuale di […]

PARMA, LIBERALI NEL MIRINO: LEONI NON SI MUOVE… PER ORA; Inter attenta: l'Aston Villa mette Bisseck nel mirino; Parma-Juventus sarà anche la partita di Leoni. Giuntoli l'ha messo nel mirino.

Leoni Inter, il Parma cambia strategia: c'è questa apertura importante, l'affare può chiudersi così - Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo Nonostante le smentite pubbliche di Beppe Marotta, l'Inter non ha affatto

Calciomercato Parma, Leoni sempre più vicino alla permanenza. Quella squadra ha un altro obiettivo - La situazione Il Calciomercato Parma entra nel vivo con una notizia che coinvolge indirettamente i gialloblù.