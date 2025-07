Calciomercato Napoli da Grealish a Sterling fino a Chiesa e Garnacho | per l' ala occhi sulla Premier

Napoli, 30 luglio 2025 - Per una volta il piano A non è andato in porto: finora Giovanni Manna, complice un budget di tutto rispetto, è riuscito a esaudire ogni desiderio sul mercato di Antonio Conte, ma per Dan Ndoye non c'è stato nulla da fare. Troppo importante l'offerta del Nottingham Forest sia sul piano dello stipendio per l'ala svizzera ( 5 milioni a stagione fino al 30 giugno 2030 ) che su quello del cartellino pagato al Bologna ( 40 milioni di parte fissa e il 20% sulla futura rivendita o, in alternativa in caso di mancata cessione, 4 milioni ulteriori) per poter competere anche per un Napoli che quest'estate (quasi) non sta badando a spese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

