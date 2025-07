Calciomercato Milan Romano | Tentativo per Leoni ma lui non disdegna …

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'interesse del Milan per Giovanni Leoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “Tentativo per Leoni, ma lui non disdegna …”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - romano - leoni

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Calciomercato Milan, aggiornamento su Giovanni Leoni Fabrizio Romano rompe il silenzio su #GiovanniLeoni: il giovane difensore del #Parma resta nel mirino del #Milan . La pista resta calda #ACMilan #CalciomercatoMilan #Romano #Leoni #Serie Vai su X

Calciomercato Milan, l'aggiornamento di Fabrizio Romano sulla situazione Giovanni Leoni Dopo tanto silenzio, Fabrizio Romano torna a parlare della situazione che coinvolge Giovanni Leoni del Parma Vai su Facebook

Fabrizio Romano: L’Inter ci ha provato più di tutti, ma anche Milan e Juve si sono mosse per Leoni; Tutti in fila per Leoni, il punto di Fabrizio Romano: Occhio alle chiamate; Tutti pazzi per Leoni, Romano svela: “Tra Inter, Juve e Milan posso dirvi che…”.

Calciomercato Milan, Romano conferma l’interesse per Leoni: l’ipotesi più probabile per il suo futuro è questa - Calciomercato Milan, Romano conferma l’interesse per Leoni: l’ipotesi più probabile per il suo futuro è questa. Segnala milannews24.com

Calciomercato Parma, Leoni nel mirino di due big. Ecco la posizione attuale dei crociati - La situazione Il calciomercato Parma si infiamma attorno a uno dei suoi gioielli più preziosi: Giovanni Leoni. Si legge su informazione.it