Calciomercato Milan per Jashari si confida nella volontà del giocatore

Ardon Jashari vuole vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo e sarebbe andato alla rottura con il Bruges. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per Jashari si confida nella volontà del giocatore

Milan, telenovela Jashari: il Bruges infastidito dalle parole di Tare, affare di nuovo in bilico?; Il Milan spera di chiudere Jashari in 2-3 giorni: rimodulata l'offerta; Non sono previsti rilanci per Jashari: il Milan confida nella volontà del giocatore.

Milan: ‘scambio’ con Jashari, Tare accontenta Allegri - Il Milan potrebbe sfruttare un intreccio con Jashari per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri ... Riporta calciomercato.it

Milan, Jashari vuole solo i rossoneri: gli aggiornamenti di calciomercato - A fare muro il Bruges che non si muove dalla richiesta di 40 milioni e prova a scatenare un'asta dalla Premier. Come scrive sport.sky.it