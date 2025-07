Calciomercato Milan Musah resta in uscita | il Napoli ci riprova

Musah torna nel mirino del Napoli: il Milan lo considera in uscita. Pronto un nuovo assalto del club di Conte per l'americano? I dettagli.

Milan-Bologna LIVE 2-1: Gimenez e Pulisic, rimonta completata! Ultimo cambio per Conceicao, dentro Musah - Milan-Bologna, 36a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 79` - IL MILAN PASSA IN VANTAGGIO, RIMONTA COMPLETATA! Chukwueze avvia l`azione,.

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0: Gambia simbolo di milanismo, Musah spaesato - Voti, top e flop del match di San Siro, valevole per la 38a giornata del campionato di Serie A, tra i rossoneri e i biancorossi In un clima davvero surreale, il primo tempo di Milan-Monza si conclude con il risultato di zero a zero.

Pagelle Milan-Monza 2-0: Musah spicca anche oggi - Le pagelle di Milan-Monza, valida per la 38^ giornata della Serie A 2024/2025: voti e giudizi dei rossoneri secondo la nostra redazione

Milan, Musah resta in uscita ma serve uno sconto per facilitare la cessione: sullo sfondo c'è la Premier League - Il futuro del centrocampista americano di proprietà del Milan resta un rebus. Come scrive informazione.it

