Calciomercato Milan chi sarà il nuovo centravanti | la richiesta di Allegri e l' alternativa

Alla ricerca di un centravanti. Massimiliano Allegri, per il suo Milan, ha espressamente richiesto alla dirigenza una prima punta che, potenzialmente, possa garantire la doppia cifra aumentando il peso offensivo della squadra. Il tecnico, infatti, considera Santiago Gimenez, prelevato lo scorso 3. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: milan - centravanti - allegri - calciomercato

Mercato Milan, Allegri convinto : il centravanti lascerà Milano - Max Allegri è stato chiaro: l’attaccante non rientra nei piani rossoneri e un club di A ha già mostrato interesse Aspettando l’amichevole di domani a Singapore con l’Arsenal, la dirigenza rossonera sta lavorando per garantire ad Allegri una squadra competitiva, in grado di ritornare in Champions League dopo il deludente ottavo posto nell’ultimo campionato.

Vlahovic Milan, svelata la possibile offerta dei rossoneri al centravanti serbo: ecco cosa filtra in casa Juventus. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Milan, svelata la possibile offerta dei rossoneri: la squadra di Allegri vuole fare un tentativo per l’attaccante della Juventus.

Calciomercato, il Milan punta un centravanti possente: il nome nuovo - Tolu Arokodare, bomber nigeriano del Genk, accostato al Milan - che cerca un nuovo centravanti - per questa sessione estiva di calciomercato

#Milan , entusiasmo #Allegri : "#Leao da centravanti è super" https://calciomercato.com/notizie/milan-allegri-20-giorni-di-lavoro-super-leao-e-forte-alla-grande-da-9/bltd2494e6392df9e98… Vai su X

#Calciomercato #Milan, la richiesta di #Allegri e il piano B a sorpresa Vai su Facebook

Calciomercato Milan, chi sarà il nuovo centravanti: la richiesta di Allegri e l'alternativa; Allegri insiste con la difesa a 3: come può cambiare il mercato del Milan; Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic tra gli agenti e l’insistenza di Allegri”.

Calciomercato Milan, Vlahovic e la dirigenza sono ai ferri corti e Allegri e Tare hanno le idee chiare: cosa sta succedendo - Calciomercato Milan, Vlahovic e la dirigenza sono ai ferri corti e Allegri e Tare hanno le idee chiare: cosa sta succedendo. Si legge su milannews24.com

Calciomercato Milan, l'attendismo di Tare può andare a segno - Calciomercato Milan, Igli Tare ha una strategia chiara per quanto riguarda la trattativa Dusan Vlahovic con la Juve: i dettagli Il futuro di Dusan Vlahovic continua ad essere uno dei temi più caldi de ... Secondo milannews24.com