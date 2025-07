Calciomercato le notizie in diretta del 30 luglio | Inter offerta del Crystal Palace per Bisseck

Si avvicina il mese di agosto e inizia a entrare nel vivo il calciomercato estivo. Ecco tutti gli aggiornamenti sugli affari conclusi e sulle trattative più calde del momento, da Lookman-Inter a Jashari-Milan. Seguiteli su questa pagina. Calciomercato, le news di oggi 30 luglio 2025 Segui qui tutte le notizie live di calciomercato. Comunicati ufficiali, trattative, ma anche indiscrezioni e indizi social. Tutto quello che c’è da sapere sul mercato in vista della nuova stagione sportiva. Inizio diretta: 300725 07:00 Fine diretta: 300725 23:30 11:43 300725 Como, sondaggio dell'Everton per Assane Diao Sondaggio dell’Everton per Assane Diao del Como. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calciomercato, le notizie in diretta del 30 luglio: Inter, offerta del Crystal Palace per Bisseck

In questa notizia si parla di: calciomercato - luglio - inter - notizie

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

#Inter, la clausola rescissoria da 25 milioni di #Dumfries scade a fine luglio https://calciomercato.com/notizie/inter-la-clausola-rescissoria-da-25-milioni-di-dumfries-scade-a-fine-luglio/bltc08b45e8fcdd2cb1… Vai su X

Buonanotte con le principali notizie di calciomercato di mercoledì 2 luglio Vai su Facebook

Calciomercato 2025, ultime news di oggi in diretta live; Calciomercato, le notizie in diretta del 30 luglio: Inter, offerta del Crystal Palace per Bisseck; Calciomercato: l’Atalanta rifiuta l’offerta dell’Inter per Lookman, Fulham e Celtic su Chiesa.

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di martedì 29 luglio LIVE - it tutti gli aggiornamenti sui movimenti principali di Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e le altre squadre ... Si legge su calciomercato.it

Calciomercato 29 Luglio: tutte le notizie e trattative di Inter, Milan e Atalanta - Atalanta: Arokodare per il dopo Retegui? Lo riporta sportcafe24.com