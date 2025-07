Calciomercato Juventus la Roma mette nel mirino un esubero bianconero? Piace molto a Gasperini | quanto c’è di vero in merito a questa indiscrezione

Calciomercato Juventus, la Roma vuole quel giocatore! Il suo profilo è molto gradito a Gasperini: tutte le ultime novitĂ . Secondo quanto riportato da Radio Radio, la situazione di Filip Kostic è al centro delle valutazioni in casa Juventus. Dopo una stagione in prestito al Fenerbahce, il futuro del serbo potrebbe essere lontano da Torino, nonostante il suo contratto con i bianconeri sia valido fino al giugno 2026. Sebbene il club turco abbia avuto l’opportunitĂ di osservare Kostic in campo, ora sembrano aprirsi nuove opportunitĂ . In particolare, la Roma ha espresso un forte interesse per l’esterno serbo, mettendo a punto i piani per un possibile trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, la Roma mette nel mirino un “esubero” bianconero? Piace molto a Gasperini: quanto c’è di vero in merito a questa indiscrezione

