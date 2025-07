Calciomercato Juventus | intoppo per Sancho ecco cosa sta bloccando l’arrivo dell’inglese in bianconero C’è un motivo ben preciso!

Calciomercato Juventus: intoppo per Sancho, che cosa sta frenando l'approdo dell'esterno inglese in bianconero. Tutti i dettagli. Il tempo stringe e la Juventus rischia una beffa clamorosa. La trattativa per Jadon Sancho, grande obiettivo per l'attacco, è bloccata a causa delle mancate cessioni, e all'orizzonte si profila un rivale temibile: il Borussia Dortmund. Come riportato dal Corriere di Torino, la dirigenza bianconera deve accelerare sul fronte delle uscite se non vuole veder sfumare un colpo di mercato impostato da oltre un anno. Tutto bloccato da Weah e Nico González. La strategia della Signora è chiara: per finanziare l'acquisto di Jadon Sancho dal Manchester United, è necessario monetizzare dalla partenza di almeno un paio di esuberi.

