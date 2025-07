Calciomercato Juventus a centrocampo non solo Hjulmand | Comolli valuta un ex serie A

Comolli continua a guidare il calciomercato bianconero, attualmente in stand-by a causa delle mancate cessioni degli esuberi. L’obiettivo principale del direttore generale è rinforzare il centrocampo. Nonostante Hjulmand abbia rotto con lo Sporting Lisbona, dichiarando la volontà di lasciare il club portoghese, Comolli sta valutando anche altri profili. Lo Sporting, però, nonostante il desiderio del giocatore di tornare in Italia, non concede sconti, complice il rapporto non idilliaco con i bianconeri: 60 milioni subito oppure il giocatore resterà in squadra, seppur da separato in casa. Per evitare di restare senza alternative, Comolli sta sondando altri nomi ed è pronto a riportare in Italia un ex Serie A: Franck Kessie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

