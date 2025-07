Calciomercato Juve tutto fermo prer colpa di cinque giocatori ribelli… Rinnovi che non arrivano richieste di cessione e scontri con la società Ecco i nomi e le situazioni che stanno impedendo a Tudor di avere i rinforzi che ha chiesto

Calciomercato Juve, una situazione abbastanza particolare per la squadra bianconera in vista della prossima stagione Un mercato in entrata completamente bloccato da una serie di ‚Äúspine‚ÄĚ interne, difficili da estirpare. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, la Juventus di Igor Tudor si trova in una complessa situazione di stallo, con la campagna acquisti di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Calciomercato Juve, tutto fermo prer colpa di cinque giocatori ‚Äúribelli‚Ä̂Ķ Rinnovi che non arrivano, richieste di cessione e scontri con la societ√†. Ecco i nomi e le situazioni che stanno impedendo a Tudor di avere i rinforzi che ha chiesto

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve - tutto - fermo

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Calciomercato Juve, la società punta dritto su quel giocatore! C’è una volontà di spendere una cifra importante per lui: le strategie bianconere sono chiare. Scenario - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, la società ha una volontà ben precisa: per quel top player può spingersi fino a quella cifra.

Calciomercato, Giuntoli su Osimhen: ‚ÄúJuve non interessata‚ÄĚ. E il Milan? - La Juventus si defila per Victor Osimhen. Cosa far√† adesso il Napoli? Ecco la posizione del Milan su questa opportunit√† di mercato

#Juventus 2025/2026, TUTTO FERMO a -2 dal Ritiro, Dirigenti al Mare, Giornalai con 50 nomi al giorno... Cosa Pensare di fronte a tutto questo schifo ? #Calciomercato #Juve Vai su X

E' un estate calda in casa giallobl√Ļ: Il calciomercato da sempre con nomi e trattative fa impazzire i tifosi. Ma questo √® il periodo preferito da Lovisa per mettere in campo la propria abilit√† #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #seriebkt #calc Vai su Facebook

Calciomercato Juve: Sancho, Molina, Amrabat. La carta Kostic, i nomi a sorpresa; Juve, David non basta: il tappo Vlahovic e i tre se del mercato di Comolli; Calciomercato Serie A: tutto fermo. Manca il denaro, restano solo le idee.

Juventus, non solo Weah: quante grane per Comolli. Così ne salta un altro - Il giornalista ha quindi ribadito come ad oggi: ‚Äú La Juve non vuole scendere nemmeno di un centesimo. Da calciomercato.it

Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 28 luglio - ‚ÄėGigio‚Äô Donnarumma può lasciare il PSG senza rinnovo: ci prova il Galatasaray, mentre in Premier League c‚Äôè la corte di Manchester City e United. Scrive calciomercato.it