Calciomercato Juve | deciso il futuro di Araujo Annuncio di Flick che svela tutto cosa succederà in estate per l’obiettivo bianconero in difesa

Calciomercato Juve: il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha parlato così del futuro di Ronald Araujo, obiettivo dei bianconeri. Le sue parole. Le voci di mercato che da mesi accostavano Ronald Araujo al calciomercato Juve si scontrano con un muro invalicabile: quello alzato dall’allenatore del Barcellona, Hansi Flick. Il tecnico tedesco, in una recente conferenza stampa, ha chiuso con decisione a ogni possibile cessione del suo difensore, spegnendo di fatto una delle suggestioni piĂą affascinanti per la retroguardia bianconera. Le parole di Hansi Flick: “AraĂşjo non vuole andarsene”. Di fronte alle insistenti domande sul futuro del centrale uruguaiano, Flick è stato categorico, smentendo ogni ipotesi di addio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: deciso il futuro di Araujo. Annuncio di Flick che svela tutto, cosa succederĂ in estate per l’obiettivo bianconero in difesa

