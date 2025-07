Calciomercato Juve cessione vicina | un club si muove

La Juve è finalmente vicina a raggiungere un accordo per una cessione di cui si discute da tempo: dopo una lunga attesa, un club straniero si è fatto avanti. Si avvicina infine il momento dell’addio, o almeno così sembra dalle ultime notizie di mercato. La Juventus sta spendendo molto, questa estate, nell’acquisto di nuovi giocatori, piĂą di qualsiasi altra squadra in Serie A. Ma a questo punto diventa necessario compensare gli investimenti per i nuovi acquisti con alcune cessioni, specialmente se abbastanza remunerative. . (LaPresse) TvPlay.it Nessun club del massimo campionato italiano ha speso quanto la Juve per rinnovare la squadra, finora. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Juve, cessione vicina: un club si muove

In questa notizia si parla di: juve - cessione - vicina - club

Mastantuono Juve, il presidente del River Plate “raffredda” l’ipotesi di una cessione in bianconero: «Non c’è fretta, la cosa migliore da fare è questa» - di Redazione JuventusNews24 Mastantuono Juve, Jorge Brito (presidente del River Plate) “blocca” la partenza del talentuoso gioiellino argentino: le sue parole.

Calciomercato Juve: tante richieste per quel bianconero, non solo in prestito. NovitĂ sulla possibile cessione in estate - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve: tante richieste per quel bianconero. Le ultime novitĂ sul futuro di Alberto Costa.

Vlahovic Newcastle, i Magpies sono attivi sul serbo: la Juve apre alla cessione, ma vuole quella cifra! La richiesta dei bianconeri è chiara - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Newcastle, il serbo in direzione Premier League? Serve questa cifra per chiudere il matrimonio con la Vecchia Signora.

La cessione di #NicoGonzalez è diventata una priorità in casa della #Juventus. L'argentino è diventato un obiettivo di mercato dell'#AlAhli, pronto a versare una cifra vicina ai 30M€ nelle casse del club bianconero. Vai su X

Cremonese, che colpo! Si avvicina Baschirotto ? La Cremonese è sempre più vicina al colpo Baschirotto. Il club ha deciso di puntare forte sul difensore per consegnare a Nicola un elemento esperto e affidabile, per questo è pronto a prelevare il giocatore in Vai su Facebook

Juve, vicina una doppia cessione, i tifosi mugugnano. Cifre troppo basse. Ma può firmare un big per l'attacco; La Juventus fa jackpot con le cessioni di Weah e Mbangula: quanto incassa e quanto è vicina ora a Sancho; Juve, Weah e Mbangula neanche in panchina contro il City: cessione più vicina?.

Arthur Juve, sono due i due club sulle tracce del brasiliano: possibile testa a testa per il centrocampista, offerta in arrivo - Arthur Juve, sono due i due club sulle tracce del brasiliano: possibile testa a testa per il centrocampista, offerta in arrivo per la dirigenza bianconera Il futuro di Arthur Melo è sempre più lontano ... Come scrive juventusnews24.com

Juventus Next Gen, Comenencia lascerà i bianconeri e andrà in Serie B: è quasi fatta per il suo approdo lì! L’annuncio - Juventus Next Gen: Comenencia è ormai prossimo all’approdo in quella squadra di Serie C: il presidente di quella società si sbilancia Quando la trattativa per il suo trasferimento al Cesena sembrava o ... Si legge su juventusnews24.com